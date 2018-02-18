В Дагестане неизвестный устроил стрельбу в толпе на Масленице, четверо погибли
На территории Дагестана неизвестный злоумышленник с ружьем устроил стрельбу в толпе во время празднования Масленицы. СМИ сообщают о четырех погибших гражданах.
Инцидент отмечен 18 февраля в городе Кизляр, где проходило торжественное празднование Масленицы. Неизвестный злоумышленник подошел к толпе, собравшейся у Храма Георгия Победоносца, после чего открыл стрельбу. Предварительно, в результате случившегося были убиты четыре женщины, также известно о не менее чем трех пострадавших вследствие неожиданной атаки. В полиции Дагестана факт стрельбы подтвердили, отмечая, что нападавший был впоследствии ликвидирован.
Сейчас пострадавшим гражданам оказывается помощь, однако данных о характере их повреждений нет. Имеются сведения, что толпа у храма собралась в честь отмечаемого Прощеного Воскресенья. Работа экстренных служб республики непосредственно на месте продолжается, проводится соответствующая проверка, в ходе которой будет установлена личность злоумышленника и преследуемые им мотивы.
Инцидент отмечен 18 февраля в городе Кизляр, где проходило торжественное празднование Масленицы. Неизвестный злоумышленник подошел к толпе, собравшейся у Храма Георгия Победоносца, после чего открыл стрельбу. Предварительно, в результате случившегося были убиты четыре женщины, также известно о не менее чем трех пострадавших вследствие неожиданной атаки. В полиции Дагестана факт стрельбы подтвердили, отмечая, что нападавший был впоследствии ликвидирован.
Сейчас пострадавшим гражданам оказывается помощь, однако данных о характере их повреждений нет. Имеются сведения, что толпа у храма собралась в честь отмечаемого Прощеного Воскресенья. Работа экстренных служб республики непосредственно на месте продолжается, проводится соответствующая проверка, в ходе которой будет установлена личность злоумышленника и преследуемые им мотивы.
Автор: Марина Вебер