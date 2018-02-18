Корейский «убийца» Porsche Panamera новый фастбек Kia Stinger появился в России
Так называемый корейский «убийца» Porsche Panamera новый фастбэк Kia Stinger уже появился в дилерских центрах России. Продажи модели стартуют 1 марта.
Новинку предложат в 8 вариациях исполнения. Среди прочего появятся комплектации GT Line и GT. Специально для непростых российских условий дорожный просвет в Stinger разработчики увеличили до 150 мм. Исключением оказалась лишь комплектация GT. В ней клиренс составляет 130 мм.
Габариты Kia Stinger оказались не такими внушительными как у Panamera. Корейская машина получила длину в 4 831 мм, ширину - в 1 869 мм, а высоту - в 1 400 мм. Параметры Porsche оказались примерно на 30 мм больше. Stinger получил турбированные агрегаты T-GDI объемом в 2 литра с мощностью 197 и 247 лошадиных сил. Имеется вариант с 3,3-литровым V6 T-GDI с двумя турбинами, позволяющими достигать мощности в 370 лошадиных сил. Со всеми агрегатами сочетается 8-диапазонный «автомат». Привод - полный или задний.
Базовая комплектация получила ценник в 1 899 900 рублей. За топовую версию Stinger GT придется заплатить 3 229 900 рублей. В показателях стоимости корейский автомобиль оказался вне конкуренции. Для сравнения - цены на Porsche Panamera колеблются от 6 670 000 до 10 310 000 рублей.
Новинку предложат в 8 вариациях исполнения. Среди прочего появятся комплектации GT Line и GT. Специально для непростых российских условий дорожный просвет в Stinger разработчики увеличили до 150 мм. Исключением оказалась лишь комплектация GT. В ней клиренс составляет 130 мм.
Габариты Kia Stinger оказались не такими внушительными как у Panamera. Корейская машина получила длину в 4 831 мм, ширину - в 1 869 мм, а высоту - в 1 400 мм. Параметры Porsche оказались примерно на 30 мм больше. Stinger получил турбированные агрегаты T-GDI объемом в 2 литра с мощностью 197 и 247 лошадиных сил. Имеется вариант с 3,3-литровым V6 T-GDI с двумя турбинами, позволяющими достигать мощности в 370 лошадиных сил. Со всеми агрегатами сочетается 8-диапазонный «автомат». Привод - полный или задний.
Базовая комплектация получила ценник в 1 899 900 рублей. За топовую версию Stinger GT придется заплатить 3 229 900 рублей. В показателях стоимости корейский автомобиль оказался вне конкуренции. Для сравнения - цены на Porsche Panamera колеблются от 6 670 000 до 10 310 000 рублей.
Автор: Нина Лукашева