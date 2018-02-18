Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Происшествия

СМИ: Стрельбу во время празднования Масленицы в Дагестане устроила супружеская пара
Инициатором стрельбы в Дагестане, устроенной во время празднования Масленицы, могла стать супружеская пара. Данные предоставляют массмедиа, ссылаясь на экстренные службы республики.

СМИ: Стрельбу во время празднования Масленицы в Дагестане устроила супружеская пара

Изначально предполагалось, что стрельбу в городе Кизляр устроил мужчина, которого стражи порядка ликвидировали ответным огнем. Однако сейчас информированный источник утверждает, что на самом деле в расстреле толпы участвовали двое — женщина и мужчина. Притом девушке удалось скрыться до того, как ее успели задержать представители правоохранительных органов, поэтому сейчас осуществляются поиски возможной соучастницы.

Жертвами вышеупомянутой атаки стали четыре женщины, находившиеся у храма в честь празднования Масленицы. Их личности, кроме одной, установлены. Аналогичное количество граждан числятся пострадавшими, среди них три человека являются сотрудниками Росгвардии. Детали произошедшего сейчас устанавливаются на месте представителями экстренных служб республики, дополнительная информация не предоставляется.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 18:10
Читайте также
Путешественники из Чехии объехали полмира на
Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к
В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
В воскресенье в Казани зафиксировали
До конца 2018 года в Москве сдадут 21 станцию
Украина обошла Россию на ОИ-2018 в медальном
“Саратовские авиалинии” опровергли слухи о
ФАС выявила завышение цен на 17 жизненно
Эксперты предложили способ увеличения в России
Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко об
Украинские пограничники сообщают о скоплении
Уфа заняла II место в ТОП городов с самыми
Добавление комментария
Последние новости
19.02, 01:29 Астероидные “капсулы времени” помогут объяснить
19.02, 01:00 Путешественники из Чехии объехали полмира на «Жигулях»
19.02, 00:30 Сегодня Витас отмечает 39-й день рождения
19.02, 00:10 Ученые: Увеличение концентрации оксидов азота в
18.02, 23:52 Певцу и композитору Юрию Антонову исполняется 73 года
18.02, 23:40 Новая Windows 10 ARM оказалась отвратительной из-за
18.02, 23:20 Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к мужу
18.02, 23:00 Подписчики Ольги Бузовой удивились исчезновению ее и без
18.02, 22:40 Писатель Эдуард Успенский рассказал о тяжелой борьбе с
18.02, 22:20 Huawei Mate SE должен стать альтернативой iPhone SE
18.02, 22:00 Решительная певица Валерия показала фото домашней
18.02, 21:51 В Чебоксарах произошло крупное ДТП, погибли три человека
18.02, 21:40 Первый трейлер проекта Mavericks: Proving Grounds
18.02, 21:35 В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
18.02, 21:25 В воскресенье в Казани зафиксировали 5,4-километровую
18.02, 21:25 К старту продаж на рынке России готовится безрамочный
18.02, 21:20 У Тимура Батрутдинова появилась альтернатива Ольге
18.02, 21:20 В Ростове разыскивают пропавшего после выгула собаки
18.02, 21:17 На тротуаре в Екатеринбурге иномарка насмерть сбила
18.02, 21:00 В честь 65-летия Аркадия Укупника его шестилетняя дочь