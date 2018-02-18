СМИ: Стрельбу во время празднования Масленицы в Дагестане устроила супружеская пара
Инициатором стрельбы в Дагестане, устроенной во время празднования Масленицы, могла стать супружеская пара. Данные предоставляют массмедиа, ссылаясь на экстренные службы республики.
Изначально предполагалось, что стрельбу в городе Кизляр устроил мужчина, которого стражи порядка ликвидировали ответным огнем. Однако сейчас информированный источник утверждает, что на самом деле в расстреле толпы участвовали двое — женщина и мужчина. Притом девушке удалось скрыться до того, как ее успели задержать представители правоохранительных органов, поэтому сейчас осуществляются поиски возможной соучастницы.
Жертвами вышеупомянутой атаки стали четыре женщины, находившиеся у храма в честь празднования Масленицы. Их личности, кроме одной, установлены. Аналогичное количество граждан числятся пострадавшими, среди них три человека являются сотрудниками Росгвардии. Детали произошедшего сейчас устанавливаются на месте представителями экстренных служб республики, дополнительная информация не предоставляется.
Изначально предполагалось, что стрельбу в городе Кизляр устроил мужчина, которого стражи порядка ликвидировали ответным огнем. Однако сейчас информированный источник утверждает, что на самом деле в расстреле толпы участвовали двое — женщина и мужчина. Притом девушке удалось скрыться до того, как ее успели задержать представители правоохранительных органов, поэтому сейчас осуществляются поиски возможной соучастницы.
Жертвами вышеупомянутой атаки стали четыре женщины, находившиеся у храма в честь празднования Масленицы. Их личности, кроме одной, установлены. Аналогичное количество граждан числятся пострадавшими, среди них три человека являются сотрудниками Росгвардии. Детали произошедшего сейчас устанавливаются на месте представителями экстренных служб республики, дополнительная информация не предоставляется.
Автор: Марина Вебер