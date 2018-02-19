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exclusive / Технологии

В Apple назвали пять грядущих изменений в iOS 12
Сотрудники корпорации Apple раскрыли пять грядущих изменений в компонентах iOS 12, призванных устранить возникающие в работе устройств проблемы. Во-первых, специалисты исправят множество мелких ошибок, изрядно портящих настроение владельцам гаджетов.

В Apple назвали пять грядущих изменений в iOS 12


К таким «мелочам» относятся, например, периодические зависания клавиатуры в iPhone X или самостоятельное включение камеры. Во-вторых, разработчики Apple традиционно слегка модернизируют дизайн iOS 12. В-третьих, усовершенствуется качество фотоснимков, в частности в режимах «Ночная съемка» и «Портрет». Если ранее аппарат на фронтальной камере с трудом «искал» лицо, то в iOS 12 подобные проблемы устранят.

Четвёртым улучшением станет группировка в Центре уведомлений iOS 12 всех сообщений в папках от приложений во избежание путаницы в SMS. Пятым изменением станет добавление оперативности в работу голосового помощника Siri, время от времени отказывавшегося реагировать на команды владельца.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 06:00
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