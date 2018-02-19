Смартфоны BlackBerry могут оснастить тыльной камерой с необычной конструкцией
Смартфоны бренда BlackBerry могут обзавестись тыльной камерой с несколько необычной конструкцией. Намеком на это служит то, что накануне компания оформила соответствующий патент.
По данным источников, такое решение хотят применить для аппаратов в форм-факторе “слайдер”. Согласно замыслу BlackBerry, указанные девайсы смогут оснащаться выдвижной клавиатурой, скрыть которую можно будет за сенсорным дисплеем. В тыльной части модуля с дисплеем разместится камера в паре с двойной вспышкой. Еще один оптический блок и средства для элементов вспышки могут расположить на клавиатурном блоке.
Это значит, что использование клавиатуры будет возможным сразу в двух режимах, которые должны в какой-то мере отличаться между собой непосредственно по функционалу. Кроме того, как сообщают источники, бюро патентов также закрепило за BlackBerry торговую марку UNI, и не исключено, что именно под ней и будет выпускаться устройства с нестандартной конструкцией. Впрочем, о сроках выхода таких гаджетов пока сведений нет.
По данным источников, такое решение хотят применить для аппаратов в форм-факторе “слайдер”. Согласно замыслу BlackBerry, указанные девайсы смогут оснащаться выдвижной клавиатурой, скрыть которую можно будет за сенсорным дисплеем. В тыльной части модуля с дисплеем разместится камера в паре с двойной вспышкой. Еще один оптический блок и средства для элементов вспышки могут расположить на клавиатурном блоке.
Это значит, что использование клавиатуры будет возможным сразу в двух режимах, которые должны в какой-то мере отличаться между собой непосредственно по функционалу. Кроме того, как сообщают источники, бюро патентов также закрепило за BlackBerry торговую марку UNI, и не исключено, что именно под ней и будет выпускаться устройства с нестандартной конструкцией. Впрочем, о сроках выхода таких гаджетов пока сведений нет.
Автор: Марина Вебер