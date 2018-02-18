Xiaomi MiJia 4K Action Camera сокрушительно рухнула в цене на AliExpress
В официальном магазине компании Xiaomi на площадке AliExpress сокрушительно рухнула цена на MiJia 4K Action Camera. Фирменная экшн-камера появилась на рынке в конце минувшего лета.
Устройство отличается способностью записывать видео в разрешении высокой четкости. Модель умеет многое, вплоть до замедленной съемки. На обратной панели располагается небольшой экран с поддержкой сенсорного ввода. При его помощи и осуществляется управление MiJia 4K Action Camera.
Первые продажи камеры продемонстрировали дефицит модели. На AliExpress устройство торговалось с ценником в 130 долларов. Теперь цена на MiJia 4K Action Camera серьезно обрушилась. Приобрести камеру можно за 96 долларов. По словам экспертов, найти видеокамеру подобного качества за такие деньги просто не удастся. Камера осуществляет запись в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду или в разрешении Full HD с частотой 100 кадров в секунду. Запись получается четкой и качественной, а заряда хватает на 2, а если в Full HD, то и на 3 часа работы.
Модель имеет модули для подключения к Bluetooth и Wi-Fi. Записывать видео можно на карту памяти microSD, рассчитанной на 256 Гбайт. Обеспечен стереозвук. Микрофоны для него располагаются на корпусе. Камера имеет немало аксессуаров, от водонепроницаемого кейса для съемки под водой до множества моноподов.
Устройство отличается способностью записывать видео в разрешении высокой четкости. Модель умеет многое, вплоть до замедленной съемки. На обратной панели располагается небольшой экран с поддержкой сенсорного ввода. При его помощи и осуществляется управление MiJia 4K Action Camera.
Первые продажи камеры продемонстрировали дефицит модели. На AliExpress устройство торговалось с ценником в 130 долларов. Теперь цена на MiJia 4K Action Camera серьезно обрушилась. Приобрести камеру можно за 96 долларов. По словам экспертов, найти видеокамеру подобного качества за такие деньги просто не удастся. Камера осуществляет запись в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду или в разрешении Full HD с частотой 100 кадров в секунду. Запись получается четкой и качественной, а заряда хватает на 2, а если в Full HD, то и на 3 часа работы.
Модель имеет модули для подключения к Bluetooth и Wi-Fi. Записывать видео можно на карту памяти microSD, рассчитанной на 256 Гбайт. Обеспечен стереозвук. Микрофоны для него располагаются на корпусе. Камера имеет немало аксессуаров, от водонепроницаемого кейса для съемки под водой до множества моноподов.
Автор: Нина Лукашева