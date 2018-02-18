Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Технологии

Xiaomi MiJia 4K Action Camera сокрушительно рухнула в цене на AliExpress
В официальном магазине компании Xiaomi на площадке AliExpress сокрушительно рухнула цена на MiJia 4K Action Camera. Фирменная экшн-камера появилась на рынке в конце минувшего лета.

Xiaomi MiJia 4K Action Camera сокрушительно рухнула в цене на AliExpress


Устройство отличается способностью записывать видео в разрешении высокой четкости. Модель умеет многое, вплоть до замедленной съемки. На обратной панели располагается небольшой экран с поддержкой сенсорного ввода. При его помощи и осуществляется управление MiJia 4K Action Camera.

Первые продажи камеры продемонстрировали дефицит модели. На AliExpress устройство торговалось с ценником в 130 долларов. Теперь цена на MiJia 4K Action Camera серьезно обрушилась. Приобрести камеру можно за 96 долларов. По словам экспертов, найти видеокамеру подобного качества за такие деньги просто не удастся. Камера осуществляет запись в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду или в разрешении Full HD с частотой 100 кадров в секунду. Запись получается четкой и качественной, а заряда хватает на 2, а если в Full HD, то и на 3 часа работы.

Модель имеет модули для подключения к Bluetooth и Wi-Fi. Записывать видео можно на карту памяти microSD, рассчитанной на 256 Гбайт. Обеспечен стереозвук. Микрофоны для него располагаются на корпусе. Камера имеет немало аксессуаров, от водонепроницаемого кейса для съемки под водой до множества моноподов.

Автор: Нина Лукашева
Вчера, 20:02
Читайте также
Путешественники из Чехии объехали полмира на
Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к
В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
В воскресенье в Казани зафиксировали
До конца 2018 года в Москве сдадут 21 станцию
Украина обошла Россию на ОИ-2018 в медальном
“Саратовские авиалинии” опровергли слухи о
ФАС выявила завышение цен на 17 жизненно
Эксперты предложили способ увеличения в России
Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко об
Украинские пограничники сообщают о скоплении
Уфа заняла II место в ТОП городов с самыми
Добавление комментария
Последние новости
19.02, 01:29 Астероидные “капсулы времени” помогут объяснить
19.02, 01:00 Путешественники из Чехии объехали полмира на «Жигулях»
19.02, 00:30 Сегодня Витас отмечает 39-й день рождения
19.02, 00:10 Ученые: Увеличение концентрации оксидов азота в
18.02, 23:52 Певцу и композитору Юрию Антонову исполняется 73 года
18.02, 23:40 Новая Windows 10 ARM оказалась отвратительной из-за
18.02, 23:20 Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к мужу
18.02, 23:00 Подписчики Ольги Бузовой удивились исчезновению ее и без
18.02, 22:40 Писатель Эдуард Успенский рассказал о тяжелой борьбе с
18.02, 22:20 Huawei Mate SE должен стать альтернативой iPhone SE
18.02, 22:00 Решительная певица Валерия показала фото домашней
18.02, 21:51 В Чебоксарах произошло крупное ДТП, погибли три человека
18.02, 21:40 Первый трейлер проекта Mavericks: Proving Grounds
18.02, 21:35 В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
18.02, 21:25 В воскресенье в Казани зафиксировали 5,4-километровую
18.02, 21:25 К старту продаж на рынке России готовится безрамочный
18.02, 21:20 У Тимура Батрутдинова появилась альтернатива Ольге
18.02, 21:20 В Ростове разыскивают пропавшего после выгула собаки
18.02, 21:17 На тротуаре в Екатеринбурге иномарка насмерть сбила
18.02, 21:00 В честь 65-летия Аркадия Укупника его шестилетняя дочь