Huawei представит Huawei P20 и Р20 Plus с аккумулятором 4000 мАч
В следующем месяце Huawei представит два топовых смартфона Huawei P20 и Plus-версию. Эта модель девайса получит рекордную аккумуляторную батарею объемом 4000 мАч.
Новинки китайская компания покажет в ходе презентации в Париже в конце марта. Специалистам в области разработки программного обеспечения досталась сырая прошивка этого смартфона. В ходе ее изучения удалось найти некоторую предрелизную информацию. Обычная модель P20 будет иметь источник питания объемом 3320 мАч, более дорогая версия P20 Plus получит батарею с рекордным зарядом 4000 мАч. Такой объем недоступен большинству флагманских моделей основных производителей такого рода техники.
Работу устройств обеспечит процессор Kirin 970, который имеет 8 ядер. Также будет установлена тройная задняя камера, отсутствует стандартный разъем для наушников, его заменит ИК-порт для управления другой техникой. Операционная система - Android 8.1.
Новинки китайская компания покажет в ходе презентации в Париже в конце марта. Специалистам в области разработки программного обеспечения досталась сырая прошивка этого смартфона. В ходе ее изучения удалось найти некоторую предрелизную информацию. Обычная модель P20 будет иметь источник питания объемом 3320 мАч, более дорогая версия P20 Plus получит батарею с рекордным зарядом 4000 мАч. Такой объем недоступен большинству флагманских моделей основных производителей такого рода техники.
Работу устройств обеспечит процессор Kirin 970, который имеет 8 ядер. Также будет установлена тройная задняя камера, отсутствует стандартный разъем для наушников, его заменит ИК-порт для управления другой техникой. Операционная система - Android 8.1.
Автор: Северов Андрей