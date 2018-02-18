Опубликовано первое видео вооруженного нападения в Кизляре
Первое видео вооруженного нападения на людей в дагестанском Кизляре опубликовано в Сети. Материалы были представлены телеграм-каналом Mash.
В ролике, снятом очевидцами событий, виден сквер, разбитый у Свято-Георгиевского храма и раздаются выстрелы. Слышно как автор видео вызывает службу скорой помощи и сообщает, что мужчина открыл стрельбу по женщине.
Обстоятельства происшествия выясняются. На данный момент известно, что инцидент произошел в толпе во время празднования Масленицы. Четыре человека погибли, такое же количество раненых. Стрельбу устроила супружеская пара.
По неподтвержденной официально информации, стрелок был ликвидирован. Он открыл огонь из охотничьего ружья.
В ролике, снятом очевидцами событий, виден сквер, разбитый у Свято-Георгиевского храма и раздаются выстрелы. Слышно как автор видео вызывает службу скорой помощи и сообщает, что мужчина открыл стрельбу по женщине.
Обстоятельства происшествия выясняются. На данный момент известно, что инцидент произошел в толпе во время празднования Масленицы. Четыре человека погибли, такое же количество раненых. Стрельбу устроила супружеская пара.
По неподтвержденной официально информации, стрелок был ликвидирован. Он открыл огонь из охотничьего ружья.
Автор: Нина Лукашева