СМИ: Расставшиеся Дженнифер Энистон и Джастин Теру не были женаты
На днях интернет-аудиторию всколыхнула новость о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Поклонники отказываются верить, что влюблённые приняли решение расстаться, в то же время ряд зарубежных СМИ подозревает, что знаменитости и вовсе не были женаты.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру сообщили, расстаться они решили в декабре минувшего года, и попросили поклонников принять их выбор уважительно. Одни фанаты предположили – актриса воссоединится с бывшим супругом Брэдом Питтом, особенно на фоне его недавних заявлений о том, что расставание с исполнительницей роли Рейчел из телесериала «Друзья» было наибольшей его жизненной ошибкой. Иные решили – отношения двух влюблённых просто исчерпали себя.
Корреспонденты издания TMZ уверены, считавшиеся супругами Дженнифер Энистон и Джастин Теру никогда не были официально женаты. Доказательств этому журналисты не имеют, лишь догадки, основанные на том, что в записях о браках в округе Лос-Анджелес, где, по словам актёров, они расписывались, да и во всей Калифорнии, они не обнаружили упоминания о заключении семейного союза актёров.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру сообщили, расстаться они решили в декабре минувшего года, и попросили поклонников принять их выбор уважительно. Одни фанаты предположили – актриса воссоединится с бывшим супругом Брэдом Питтом, особенно на фоне его недавних заявлений о том, что расставание с исполнительницей роли Рейчел из телесериала «Друзья» было наибольшей его жизненной ошибкой. Иные решили – отношения двух влюблённых просто исчерпали себя.
Корреспонденты издания TMZ уверены, считавшиеся супругами Дженнифер Энистон и Джастин Теру никогда не были официально женаты. Доказательств этому журналисты не имеют, лишь догадки, основанные на том, что в записях о браках в округе Лос-Анджелес, где, по словам актёров, они расписывались, да и во всей Калифорнии, они не обнаружили упоминания о заключении семейного союза актёров.
Автор: Воробьева Алина