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Дмитрия Тарасова заподозрили в измене с финалисткой «Пацанок» через 2 недели после венчания
Дмитрия Тарасова поклонники заподозрили в измене с финалисткой шоу «Пацанки» спустя лишь 2 недели после венчания с Анастасией Костенко. Футболиста, якобы, видели в одном из ночных заведений столицы в компании эффектной блондинки.

Дмитрия Тарасова заподозрили в измене с финалисткой «Пацанок» через 2 недели после венчания


Слухи об изменах спортсмена появились на просторах Сети от обычных пользователей. Они сообщили, что в одном из клубов, в которых Тарасов предпочитает отдыхать отдельно от своей супруги, он обратил внимание на молодую особу и даже преподнес ей цветы. Как оказалось позже, незнакомка - финалистка шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова. По информации из соцсетей, девушка действительно любит ночной отдых и часто бывает в различных клубах в компании своих друзей.

К слову, фолловеры и ранее предупреждали Анастасию Костенко о том, что мужчина, изменявший в предыдущих браках, никогда не остановится и продолжит это делать в следующих отношения, однако модель предпочла не верить подобным заверениям. Между тем, сам Дмитрий Тарасов предпочитает не реагировать на компромат. В своем микроблоге он продолжает публиковать видео и фото доказательства семейной идиллии.

Поклонники пары заявляют, что грязные сплетни появились в Сети от бывшей супруги футболиста Ольги Бузовой. Всем известно, что теледива недолюбливает соперницу и даже называет ее «какой-то женщиной из Ростова».

Сам Тарасов ранее заявлял, что именно в третьем браке надеется обрести настоящее семейное счастье.

Автор: Нина Лукашева
Вчера, 20:22
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