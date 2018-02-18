Пропавшая в Хабаровском крае девушка найдена мертвой в снегу
Пропавшая в городе Советская Гавань Хабаровского края 21-летняя девушка найдена мертвой в снегу. Молодая мама пропала при странных обстоятельствах неделю назад.
Информация о нахождении тела была опубликована одним из жителей региона, зарегистрированным в Сети под ником @criminal_khv. Пользователь опубликовал короткое видео, в котором видно как сотрудники полиции извлекают из снежного сугроба тело и сообщил, что это труп молодой девушки, ориентировки ее публиковались ранее в местных СМИ с целью розыска. Известно, что тело пропавшей было обнаружено вблизи городских построек.
Как следует из публикаций региональной прессы, связь с девушкой пропала 11 февраля. В этот день она звонила приятелю в слезах и просила забрать домой с озвученного адреса. После этого жительницу Совгавани никто не видел. Позже исчез бесследно и друг девушки. Молодой человек был последним, с кем общалась хабаровчанка.
В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. Остальная информация выясняется.
Информация о нахождении тела была опубликована одним из жителей региона, зарегистрированным в Сети под ником @criminal_khv. Пользователь опубликовал короткое видео, в котором видно как сотрудники полиции извлекают из снежного сугроба тело и сообщил, что это труп молодой девушки, ориентировки ее публиковались ранее в местных СМИ с целью розыска. Известно, что тело пропавшей было обнаружено вблизи городских построек.
Как следует из публикаций региональной прессы, связь с девушкой пропала 11 февраля. В этот день она звонила приятелю в слезах и просила забрать домой с озвученного адреса. После этого жительницу Совгавани никто не видел. Позже исчез бесследно и друг девушки. Молодой человек был последним, с кем общалась хабаровчанка.
В обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники правоохранительных органов. Остальная информация выясняется.
Автор: Нина Лукашева