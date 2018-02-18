У Тимура Батрутдинова появилась альтернатива Ольге Бузовой
Пользователи Сети обсуждают новую избранницу Тимура Батрутдинова, которая может, по их мнению, стать альтернативой Ольге Бузовой. Недавно телеведущий выложил совместное фото с Валентиной Рубцовой.
Слухи привели к огромному разочарованию многочисленных поклонников Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова, которые очень хотели начала их совместных отношений. Комик подписал фото с актрисой, где спросил, когда начнут вести разговоры о их совместной свадьбе. Подписчики не поняли сарказма в словах Батрутдинова и пошли бурные обсуждения новой «невесты».
Валентина Рубцова на протяжении 10 лет имеет официально оформленные отношения с Артуром Мартиросяном. Ранее Бузова сделала ряд заявлений, в которых опровергла наличие каких-либо романтических отношений с знаменитым ведущим.
Слухи привели к огромному разочарованию многочисленных поклонников Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова, которые очень хотели начала их совместных отношений. Комик подписал фото с актрисой, где спросил, когда начнут вести разговоры о их совместной свадьбе. Подписчики не поняли сарказма в словах Батрутдинова и пошли бурные обсуждения новой «невесты».
Валентина Рубцова на протяжении 10 лет имеет официально оформленные отношения с Артуром Мартиросяном. Ранее Бузова сделала ряд заявлений, в которых опровергла наличие каких-либо романтических отношений с знаменитым ведущим.
Автор: Северов Андрей