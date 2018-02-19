Хейтеры подвергли травле внебрачную дочь Александра Серова и его экс-любовницу
Бывшая любовница Александра Серова Валентина Аришина на странице в соцсети пожаловалась на травлю со стороны хейтеров. По словам женщины, недоброжелатели нападают также на её дочь Алису, рождённую от связи с музыкантом.
Валентина Аришина уточнила, угрозы поступают от поклонников Александра Серова. Всё началось с тех пор, как в эфире телепередачи «Секрет на миллион» певец рассказал о возможной внебрачной дочери по имени Алиса Аришина, появившейся от непродолжительной связи с фанаткой Валентиной, которая якобы забеременела от него «обманным путём». Именно на этой почве и началась травля хейтеров на женщину и её наследницу.
Сама Валентина Аришина возмущена поведением интернет-пользователей и решила дать недругам отпор. Женщина написала в соцсети следующий пост: «Уважаемые друзья, пишущие мне в личку и брызгающие ядом в попытках защитить своего кумира, что вам хочется от меня услыхать? Я ничего плохого о Серове не говорю, ничего от него не требую. Это он меня выставил не с самой лучшей стороны, потому мне ничего не остаётся, как отстаивать свою честь и честь моей дочери. Я имею право на спокойную жизнь, чтобы в неё не совали носы такие особы, как вы».
Валентину Аришину поддержало достаточно большое количество пользователей, отметив, что Александр Серов на самом деле повёл себя не по-мужски, сделав виноватой во всём бывшую любовницу. Они посоветовали женщине стараться не обращать ни на кого внимания, любить себя и свою дочь и помнить, что вскоре весь шум вокруг данной ситуации утихнет.
Валентина Аришина уточнила, угрозы поступают от поклонников Александра Серова. Всё началось с тех пор, как в эфире телепередачи «Секрет на миллион» певец рассказал о возможной внебрачной дочери по имени Алиса Аришина, появившейся от непродолжительной связи с фанаткой Валентиной, которая якобы забеременела от него «обманным путём». Именно на этой почве и началась травля хейтеров на женщину и её наследницу.
Сама Валентина Аришина возмущена поведением интернет-пользователей и решила дать недругам отпор. Женщина написала в соцсети следующий пост: «Уважаемые друзья, пишущие мне в личку и брызгающие ядом в попытках защитить своего кумира, что вам хочется от меня услыхать? Я ничего плохого о Серове не говорю, ничего от него не требую. Это он меня выставил не с самой лучшей стороны, потому мне ничего не остаётся, как отстаивать свою честь и честь моей дочери. Я имею право на спокойную жизнь, чтобы в неё не совали носы такие особы, как вы».
Валентину Аришину поддержало достаточно большое количество пользователей, отметив, что Александр Серов на самом деле повёл себя не по-мужски, сделав виноватой во всём бывшую любовницу. Они посоветовали женщине стараться не обращать ни на кого внимания, любить себя и свою дочь и помнить, что вскоре весь шум вокруг данной ситуации утихнет.
Автор: Воробьева Алина