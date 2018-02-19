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В Хабаровском крае найдены 3 новых петроглифа
В Хабаровском крае найдены древние артефакты. Это 3 новых петроглифа, их обнаружили в знаменитом селе Сикачи в ходе совместной научной операции Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры, Института археологии РАН и Лаборатории RSSDA в Москве.

В Хабаровском крае найдены 3 новых петроглифа


Оригинальные наскальные изображения Сикачи-Аляна приобрели мировую известность после экспедиций академика А. П. Окладникова еще в 1935 году. В последние 50 лет было обнаружено более 25 артефактов. Новые изображения на камнях находят и сегодня. Чаще всего древние картинки встречаются на валунах. Ранние петроглифы относятся к локализованной неолитической осиповской культуре XII—IX тысячелетия до нашей эры. Они были выдолблены каменными инструментами. Поздние петроглифы датируются III тысячелетием и созданы при помощи железных инструментов. Традиционно на таких наскальных артефактах встречаются изображения мамонтов и лошадей.

Один из новых петроглифов удалось выявить на давно найденном и даже хорошо исследованном камне. Изображение оказалось сильно затертым вследствие многовекового воздействия льда, песка и воды. Ученые считают, что на камне находится личина овальной формы с ореолом из вертикальных лучей. Еще одну картинку нашли на валуне средних размеров. На нем изображены две личины: парциальная и сердцевидная с внешним контуром.

Петроглифы Сикачи-Аляна, их также называют Амурскими петроглифами, находят поблизости нанайского села Сикачи-Алян и села Малышево. Они известны с глубокой древности и впервые были описаны еще в 1859 году. С 2003 года эти артефакты вошли в списки всемирного наследия ЮНЕСКО.

Автор: Нина Лукашева
Сегодня, 07:39
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