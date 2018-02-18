В Ярославской области неизвестные застрелили владельца похоронного агентства
Дерзкое преступление средь белого дня произошло 17 февраля в Ярославской области. Неизвестные застрелили бизнесмена, являвшегося владельцем одного из похоронных агентств региона.
Уточняется, убийство имело место во дворе частного сектора – именно там очевидцы нашли труп 63-летнего мужчины, о чём немедленно проинформировали стражей порядка. В полиции на данный момент не предоставляют никаких комментариев по данному делу.
Ранее сообщалось об освобождении правоохранителями Ярославской области дошкольника из наркопритона.
Уточняется, убийство имело место во дворе частного сектора – именно там очевидцы нашли труп 63-летнего мужчины, о чём немедленно проинформировали стражей порядка. В полиции на данный момент не предоставляют никаких комментариев по данному делу.
Ранее сообщалось об освобождении правоохранителями Ярославской области дошкольника из наркопритона.
Автор: Воробьева Алина