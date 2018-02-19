Сергей Жуков с женой открыли совместную кондитерскую в Москве
Сергей Жуков и его супруга обзавелись еще одним совместным “ребенком”, открыв общую кондитерскую. Открытие заведения под названием “Любовь и сладости” проходило накануне в VEGAS Крокус Сити в Москве.
Пара выбрала для своего общего “детища” достаточно яркий и запоминающийся интерьер, а на открытие Сергей Жуков и его избранница Регина Бурд пригласили множество гостей, среди которых и знаменитости, сопровождавшие своих детей. Впрочем, эта кондитерская для влюбленных не первая, и такой семейный бизнес у солиста “Руки Вверх” и его жены существует уже порядка пяти лет, но последние годы дело стремительнее набирает обороты. Артист признается, что они посвящают своему проекту всех себя, вкладывая в него душу и уважение к клиентам.
Сергей Жуков поблагодарил всех, кто пришел поддержать его начинания и привел с собой детей. Среди гостей заведения “Любовь и сладости” можно было заметить Эвелину Бледанс с сыном, Катю Лель, Стаса Костюшкина, а также Юлию Барановскую, Эмира Агаларова и многих других.
Пара выбрала для своего общего “детища” достаточно яркий и запоминающийся интерьер, а на открытие Сергей Жуков и его избранница Регина Бурд пригласили множество гостей, среди которых и знаменитости, сопровождавшие своих детей. Впрочем, эта кондитерская для влюбленных не первая, и такой семейный бизнес у солиста “Руки Вверх” и его жены существует уже порядка пяти лет, но последние годы дело стремительнее набирает обороты. Артист признается, что они посвящают своему проекту всех себя, вкладывая в него душу и уважение к клиентам.
Сергей Жуков поблагодарил всех, кто пришел поддержать его начинания и привел с собой детей. Среди гостей заведения “Любовь и сладости” можно было заметить Эвелину Бледанс с сыном, Катю Лель, Стаса Костюшкина, а также Юлию Барановскую, Эмира Агаларова и многих других.
Автор: Марина Вебер