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Писатель Эдуард Успенский рассказал о тяжелой борьбе с онкологией
Известный писатель Эдуард Успенский появился в видеорепортаже журналистов программы «Привет, Андрей» и рассказал о длительной и тяжелой борьбе с онкологией. Страшный недуг у знаменитости был выявлен несколько лет назад.

Писатель Эдуард Успенский рассказал о тяжелой борьбе с онкологией


После первого шока писатель решил бороться с раком. Однако позитивный настрой не очень помог. После начального курса химиотерапии болезнь продолжила атаковать организм. Сегодня Эдуард Успенский не отказывается от борьбы. Он проходит четвертый курс лечения химическими препаратами. Это очень ответственный период. Онкологи говорят, что раковые клетки уходят достаточно быстро, поэтому писатель очень надеется на хороший результат, и на то, что после этого курса болезнь уйдет. А пока Эдуард Успенский испытывает постоянные боли и передвигается на инвалидном кресле. Но, несмотря на это настроен он только на положительный результат.

Писателя поддерживают близкие люди, особенно жена и дети. Благодаря им он иногда чувствует себя здоровым человеком. Приехать в студию проекта лично Эдуард Успенский не смог, его интервью было записано журналистами дома. Гости передачи были тронуты рассказом знаменитого писателя и пожелали Эдуарду Успенскому скорейшего выздоровления.

Сама передача была посвящена хору Виктора Попова. Много лет назад детский коллектив прославился благодаря написанным Эдуардом Успенским песням о Чебурашке и Крокодиле Гене.

Автор: Нина Лукашева
Вчера, 22:40
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