В Башкирии произошло ДТП с участием грузовика
В Башкирии на федеральной трассе «Урал» произошло ДТП с участием грузовика. Данных о тяжести повреждений водителя не имеется.
Авария случилась недалеко от села Кандры, водитель свернул на обочину дороги и перевернул грузовой транспорт в кювете. Очевидцы из соседних автомобилей оперативно начали помогать пострадавшему, который находился в лежащем на боку грузовике. К месту ДТП выехала эвакуационная служба, вызванная свидетелями.
Авария случилась недалеко от села Кандры, водитель свернул на обочину дороги и перевернул грузовой транспорт в кювете. Очевидцы из соседних автомобилей оперативно начали помогать пострадавшему, который находился в лежащем на боку грузовике. К месту ДТП выехала эвакуационная служба, вызванная свидетелями.
Автор: Северов Андрей