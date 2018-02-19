Валерий Леонтьев признался в использовании “эликсира молодости”
Валерий Леонтьев откровенно признался, где ему удалось отыскать “эликсир молодости”. Несмотря на то, что артисту скоро 69 лет, он по-прежнему поражает своих фанатов отличной формой.
В марте 68-летний Валерий Леонтьев отпразднует день рождения, но солидный возраст не является для артиста помехой. Он все еще охотно выступает на сцене, дает сольные концерты и даже запланировал гастроли. Говоря о том, как ему удается сохранять столь впечатляющую форму в своих годы, Леонтьев шутит, что смог найти собственный “эликсир молодости”. Особого секрета здесь нет, исполнитель просто черпает вдохновение и хорошее настроение из любви, а также энергии, получаемой от своих многочисленных фанатов.
Также Леонтьев добавил, что для него важно периодически оставлять дела и наслаждаться отдыхом. В течение года он старается выбраться хотя бы несколько раз, и накануне побывал в Майами. Кроме того, значительные впечатления у него остались после посещения Индии, куда деятель культуры не против отправиться еще раз.
В марте 68-летний Валерий Леонтьев отпразднует день рождения, но солидный возраст не является для артиста помехой. Он все еще охотно выступает на сцене, дает сольные концерты и даже запланировал гастроли. Говоря о том, как ему удается сохранять столь впечатляющую форму в своих годы, Леонтьев шутит, что смог найти собственный “эликсир молодости”. Особого секрета здесь нет, исполнитель просто черпает вдохновение и хорошее настроение из любви, а также энергии, получаемой от своих многочисленных фанатов.
Также Леонтьев добавил, что для него важно периодически оставлять дела и наслаждаться отдыхом. В течение года он старается выбраться хотя бы несколько раз, и накануне побывал в Майами. Кроме того, значительные впечатления у него остались после посещения Индии, куда деятель культуры не против отправиться еще раз.
Автор: Марина Вебер