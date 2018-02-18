В Кузбассе в сгоревшей машине обнаружен труп мужчины
В Кузбассе в поселке Новый Городок в сгоревшей машине обнаружен труп мужчины. ЧП случилось утром 16 февраля.
Тело было обнаружено после тушения машины в гараже. Труп находился в салоне транспортного средства. Погибшему было 58 лет. Мужчина был владельцем загоревшегося авто. Как сообщает региональная пресса, звонок о пожаре поступил в МЧС в 6 часов 45 минут. Спустя 16 минут огонь был потушен. При каких обстоятельствах произошло возгорание, устанавливают правоохранители. Остальная информация выясняется.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе сгорели 5 машин.
Тело было обнаружено после тушения машины в гараже. Труп находился в салоне транспортного средства. Погибшему было 58 лет. Мужчина был владельцем загоревшегося авто. Как сообщает региональная пресса, звонок о пожаре поступил в МЧС в 6 часов 45 минут. Спустя 16 минут огонь был потушен. При каких обстоятельствах произошло возгорание, устанавливают правоохранители. Остальная информация выясняется.
Ранее сообщалось, что в Кузбассе сгорели 5 машин.
Автор: Нина Лукашева