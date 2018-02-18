В центре Рязани столкнулись внедорожник и легковой автомобиль
В центре Рязани ночью 18 февраля на Первомайском проспекте столкнулись внедорожник и легковой автомобиль. Один из участников аварии сбежал с места происшествия.
Информация о ДТП появилась в местном паблике одной из соцсетей. По словам очевидцев, на городской магистрали столкнулись внедорожник марки Ford и иномарка Scoda. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля повышенной проходимости, скрылся с места дорожного происшествия. Легковушкой управляла девушка.
Подробности ночной аварии выясняются. Известно, что столкновение случилось на пересечении с улицей Дзержинского.
Ранее в центре Рязани иномарка врезалась в здание.
Информация о ДТП появилась в местном паблике одной из соцсетей. По словам очевидцев, на городской магистрали столкнулись внедорожник марки Ford и иномарка Scoda. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля повышенной проходимости, скрылся с места дорожного происшествия. Легковушкой управляла девушка.
Подробности ночной аварии выясняются. Известно, что столкновение случилось на пересечении с улицей Дзержинского.
Ранее в центре Рязани иномарка врезалась в здание.
Автор: Нина Лукашева