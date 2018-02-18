В Москве обнаружили избитый труп пенсионера
В юго-западной части Москвы обнаружен избитый труп пожилого мужчины. Лицо и голова пенсионера были покрыты гематомами.
Правоохранители Москвы проводят проверку по данному инциденту. Уточняется, на момент обнаружения погибший находился в собственной квартире. Подробности полицией не комментируются.
Напомним, в Московской области выясняют обстоятельства смерти ещё одного мужчины, обнаруженного мёртвым на улице.
Правоохранители Москвы проводят проверку по данному инциденту. Уточняется, на момент обнаружения погибший находился в собственной квартире. Подробности полицией не комментируются.
Напомним, в Московской области выясняют обстоятельства смерти ещё одного мужчины, обнаруженного мёртвым на улице.
Автор: Воробьева Алина