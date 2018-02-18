На тротуаре в Екатеринбурге иномарка насмерть сбила пешехода
В Екатеринбурге водитель Honda сбил пешехода, выехав на тротуар. В результате полученных при ДТП травм мужчина скончался, о чем информируют СМИ со ссылкой на органы правопорядка города.
Зафиксирована авария днем воскресенья, 18 февраля, на улице Высоцкого в Екатеринбурге. По словам водителя Honda, он подумал, что человек намеревается пересечь проезжую часть в неположенном месте, поэтому, чтобы избежать наезда, вывернул вправо рулевое колесо и оказался на тротуаре. При этом гражданин не смог объяснить, каким образом под его колесами оказался пешеход. К моменту прибытия правоохранителей владелец иномарки находился в шоковом состоянии, притом его стаж вождения составляет порядка десяти лет.
Мужчина-пешеход скончался еще до того, как на помощь приехали сотрудники скорой помощи, поэтому впоследствии врачи лишь констатировали факт смерти гражданина. Сейчас по факту указанного происшествия в Екатеринбурге проводится проверка, не исключается принятие последующего процессуального решения.
Зафиксирована авария днем воскресенья, 18 февраля, на улице Высоцкого в Екатеринбурге. По словам водителя Honda, он подумал, что человек намеревается пересечь проезжую часть в неположенном месте, поэтому, чтобы избежать наезда, вывернул вправо рулевое колесо и оказался на тротуаре. При этом гражданин не смог объяснить, каким образом под его колесами оказался пешеход. К моменту прибытия правоохранителей владелец иномарки находился в шоковом состоянии, притом его стаж вождения составляет порядка десяти лет.
Мужчина-пешеход скончался еще до того, как на помощь приехали сотрудники скорой помощи, поэтому впоследствии врачи лишь констатировали факт смерти гражданина. Сейчас по факту указанного происшествия в Екатеринбурге проводится проверка, не исключается принятие последующего процессуального решения.
Автор: Марина Вебер