В Московской области обрушилась кровля ангара, повреждены 20 авто
В Балашихе Московской области под тяжестью снега обрушилась кровля ангара. Вследствие ЧП повреждения получили 20 автомобилей.
Информация об инциденте появилась со ссылкой на представителя экстренных служб в издании РИА Новости. Сообщается, что крыша упала в микрорайоне Железнодорожном. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров.
Остальная информация о происшествии уточняется.
Информация об инциденте появилась со ссылкой на представителя экстренных служб в издании РИА Новости. Сообщается, что крыша упала в микрорайоне Железнодорожном. Площадь обрушения составила 400 квадратных метров.
Остальная информация о происшествии уточняется.
Автор: Нина Лукашева