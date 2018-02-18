В Ростове разыскивают пропавшего после выгула собаки 17-летнего подростка
На территории Ростова ведутся поиски пропавшего без вести 17-летнего подростка. Согласно имеющимся сведениям, юноша отправился выгулять собаку, после чего перестал выходить на связь с родственниками.
Утром воскресенья, 18 февраля, житель Ростова отправился из своего дома по улице Тельмана на прогулку вместе с собакой. Однако домой подросток не вернулся ни спустя несколько часов, ни к вечеру. Кроме того, он не выходил на связь с родными, о его местонахождении неизвестно даже близким друзьям. Из дома ростовчанин вышел около 10:00 утра, а спустя несколько часов его мобильный оказался вне зоны доступа.
Последний раз его видели, когда молодой человек направлялся в сторону Газетного переулка. Родственники решили не ждать и в этот же день обратились за помощью в полицию. Рост парня составляет около 175 см, имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы, зеленые глаза. Одет был в момент выхода из дома в спортивные штаны и темно-синего цвета куртку. Всех, кому известно что-либо о пропавшем, просят обращаться в полицию.
Утром воскресенья, 18 февраля, житель Ростова отправился из своего дома по улице Тельмана на прогулку вместе с собакой. Однако домой подросток не вернулся ни спустя несколько часов, ни к вечеру. Кроме того, он не выходил на связь с родными, о его местонахождении неизвестно даже близким друзьям. Из дома ростовчанин вышел около 10:00 утра, а спустя несколько часов его мобильный оказался вне зоны доступа.
Последний раз его видели, когда молодой человек направлялся в сторону Газетного переулка. Родственники решили не ждать и в этот же день обратились за помощью в полицию. Рост парня составляет около 175 см, имеет худощавое телосложение, короткие русые волосы, зеленые глаза. Одет был в момент выхода из дома в спортивные штаны и темно-синего цвета куртку. Всех, кому известно что-либо о пропавшем, просят обращаться в полицию.
Автор: Марина Вебер