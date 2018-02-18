К старту продаж на рынке России готовится безрамочный смартфон Meizu M6s
Смартфон Meizu M6s от бренда из Поднебесной готовится к выходу в продажи на рынке России. Международную сертификацию безрамочный девайс прошел официально накануне, 16 февраля, а значит скоро он поступит на внешние рынки.
Meizu M6s уже доступен для покупки в Китае, но теперь приобрести его смогут и россияне. Преимуществом устройства является то, что при невысокой цене смартфон получил достойное техническое оснащение, а также достаточно привлекательный внешний вид. Его стоимость, считают эксперты, не должна оказаться выше 5 тысяч рублей.
Диагональ экрана китайской новинки составит 5,7 дюймов. В качестве процессора для Meizu M6s предусмотрен Exynos 7872 с шестью ядрами, а за графику отвечает Mali-G71 MP3. Девайс получит 3 ГБ ОЗУ, пока ПЗУ в состоянии достигать 32 и 64 ГБ в зависимости от выбранной пользователем модификации. Основная камера должна оказаться на 16 Мп, фронтальная — на 8 Мп. Емкость батареи готовящегося к продажам Meizu M6s рассчитана на 3000 мАч. Точные сроки начала реализации устройства официально пока не озвучены.
Meizu M6s уже доступен для покупки в Китае, но теперь приобрести его смогут и россияне. Преимуществом устройства является то, что при невысокой цене смартфон получил достойное техническое оснащение, а также достаточно привлекательный внешний вид. Его стоимость, считают эксперты, не должна оказаться выше 5 тысяч рублей.
Диагональ экрана китайской новинки составит 5,7 дюймов. В качестве процессора для Meizu M6s предусмотрен Exynos 7872 с шестью ядрами, а за графику отвечает Mali-G71 MP3. Девайс получит 3 ГБ ОЗУ, пока ПЗУ в состоянии достигать 32 и 64 ГБ в зависимости от выбранной пользователем модификации. Основная камера должна оказаться на 16 Мп, фронтальная — на 8 Мп. Емкость батареи готовящегося к продажам Meizu M6s рассчитана на 3000 мАч. Точные сроки начала реализации устройства официально пока не озвучены.
Автор: Марина Вебер