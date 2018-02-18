В воскресенье в Казани зафиксировали 5,4-километровую пробку
Сервис «Яндекс» зафиксировал в воскресенье в Казани 5,4-километровый автомобильный затор. Пробка стала самой длинной за уходящую неделю.
Самый плотный график был зарегистрирован «Яндексом» в районе Горьковского шоссе, где затор растянулся от Малого Лебяжьего озера до ул. Фрунзе, продержавшись более 2,5 часа. Кроме того, трудности с движением транспорта наблюдались в воскресенье в обеденный час пик около станции Молодёжная, её протяжённость превысила 2 километра.
Самый плотный график был зарегистрирован «Яндексом» в районе Горьковского шоссе, где затор растянулся от Малого Лебяжьего озера до ул. Фрунзе, продержавшись более 2,5 часа. Кроме того, трудности с движением транспорта наблюдались в воскресенье в обеденный час пик около станции Молодёжная, её протяжённость превысила 2 километра.
Автор: Воробьева Алина