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После клинической смерти женщина назвала реальный мир “адом”
Пережившая клиническую смерть женщина после возвращения в сознание назвала реальный мир “адом”. О данном инциденте общественность информируют представители центра NDERF.

После клинической смерти женщина назвала реальный мир “адом”

В клиническую смерть гражданка впала после родов, что спровоцировано ошибкой анестезиолога, который ставил женщине эпидуральную систему. Случайным образом лекарство угодило в вену пациента, после чего роженица потеряла сознание. Придя в себя, гражданка рассказала, что, находясь в без сознательном состоянии, видела и чувствовала все, что происходит с ее телом. Однако после этого перед глазами возник залитый ярким светом мир, не похожий на реальный.

В итоге женщина пришла к выводу, что жителей Земли окружает темнота, пока “та сторона” наполнена светом и счастьем, но при этом лишена боли и страданий. Она даже слышала голоса других людей и, кажется, видела дорогу, но затем кто-то заявил, что ее время пока не пришло. Возвращаться обратно в тело пациентке не хотелось, но только мысль о новорожденном малыше вынудила ее снова прийти в сознание.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 06:40
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