Новая Windows 10 ARM оказалась отвратительной из-за сокращения возможностей
Произведенная компанией Microsoft операционная система Windows 10 ARM оказалась во всех отношениях отвратительной. Причиной тому, по мнению экспертного сообщества, стало значительное сокращение функциональных возможностей.
Первые гаджеты, работающие на ОС Windows 10 ARM, были продемонстрированы пользователям в конце минувшего года. В продажу они до сих пор не поступили, а потому сложно судить о том, с какими трудностями столкнуться пользователи. Во время презентации производитель сделал ставку на внушительный период автономной работы. От одного заряда ноутбук работает около 24 часов. Целью выпуска новой ОС было смещение позиций мобильных устройств на Android, Chrome OS и iOS.
Документация о сборке Windows 10 ARM появилась недавно, ее предназначали для OEM-производителей. Эксперты сразу заявили, что новая система просто отвратительна, причем во всех отношениях. Ее функциональные возможности сильно урезаны. Новая «винда» для устройств с процессорами ARM поддерживает исключительно драйверы для ARM64, из чего следует, что совместимости со старыми внешними устройствами ожидать не приходится.
Мессенджеры для x64 в последней Windows не работают, поэтому о запуске основной массы компьютерных программ говорить не приходится. Многие игры с OpenGL не запустятся, а программы, меняющие интерфейс Windows 10 ARM смогут отображаться исключительно некорректно. Не работает в системе и платформа Hyper V.
Подводя итоги: современные игры и старые устройства, даже такие как мышки, работать не будут. Подобная участь ожидает и программы для работы с видео и графикой.
Первые гаджеты, работающие на ОС Windows 10 ARM, были продемонстрированы пользователям в конце минувшего года. В продажу они до сих пор не поступили, а потому сложно судить о том, с какими трудностями столкнуться пользователи. Во время презентации производитель сделал ставку на внушительный период автономной работы. От одного заряда ноутбук работает около 24 часов. Целью выпуска новой ОС было смещение позиций мобильных устройств на Android, Chrome OS и iOS.
Документация о сборке Windows 10 ARM появилась недавно, ее предназначали для OEM-производителей. Эксперты сразу заявили, что новая система просто отвратительна, причем во всех отношениях. Ее функциональные возможности сильно урезаны. Новая «винда» для устройств с процессорами ARM поддерживает исключительно драйверы для ARM64, из чего следует, что совместимости со старыми внешними устройствами ожидать не приходится.
Мессенджеры для x64 в последней Windows не работают, поэтому о запуске основной массы компьютерных программ говорить не приходится. Многие игры с OpenGL не запустятся, а программы, меняющие интерфейс Windows 10 ARM смогут отображаться исключительно некорректно. Не работает в системе и платформа Hyper V.
Подводя итоги: современные игры и старые устройства, даже такие как мышки, работать не будут. Подобная участь ожидает и программы для работы с видео и графикой.
Автор: Нина Лукашева