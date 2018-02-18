В Чебоксарах произошло крупное ДТП, погибли три человека
В Чебоксарах ночью 18 февраля произошло крупное ДТП, погибли три молодых человека. Водитель не имел соответствующего удостоверения.
Молодой человек, управляя автомобилем «Приора», не смог повернуть на кольцевой части дороги и столкнулся с опорой ЛЭП, после этого произошло возгорание транспортного средства. Сотрудники правоохранительных органов и работники подъехавшей аварийной службы смогли вытащить пострадавших до полного сгорания остатков автомобиля.
Несовместимые с жизнью травмы получили 3 человека: 20-летний водитель, а также двое парней на год его старше. Более младшие знакомые, которым 17 и 18 лет, выжили, их эвакуировали медики: один из них попал в отделение нейрохирургии, имея средние повреждения, второй получил тяжелые травмы и был помещен в отделение реанимации.
Правоохранительные органы исследуют все обстоятельства произошедшей аварии.
Молодой человек, управляя автомобилем «Приора», не смог повернуть на кольцевой части дороги и столкнулся с опорой ЛЭП, после этого произошло возгорание транспортного средства. Сотрудники правоохранительных органов и работники подъехавшей аварийной службы смогли вытащить пострадавших до полного сгорания остатков автомобиля.
Несовместимые с жизнью травмы получили 3 человека: 20-летний водитель, а также двое парней на год его старше. Более младшие знакомые, которым 17 и 18 лет, выжили, их эвакуировали медики: один из них попал в отделение нейрохирургии, имея средние повреждения, второй получил тяжелые травмы и был помещен в отделение реанимации.
Правоохранительные органы исследуют все обстоятельства произошедшей аварии.
Автор: Северов Андрей