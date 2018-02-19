Ученые: Увеличение концентрации оксидов азота в атмосфере провоцирует инфаркты
Немецкие ученые из Йены провели исследование, по итогам которого сообщили о связи между резким повышением концентрации окислов азота в атмосфере и риском возникновения инфарктов и других сердечных болезней. Речь идет о выбросах с тепловых электростанций и двигателей внутреннего сгорания.
В ходе исследования были изучены медицинские карты пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда в университетской клинике Йены с 2003 по 2010 годы. В качестве рабочей гипотезы ученые взяли предположительную связь между изменениями в качестве воздуха и возникновением инфаркта, однако полученные результаты стали большой неожиданностью для авторов исследования. Оказалось, что зависимость имела практически прямую пропорциональность.
Ученые брали в расчет увеличение концентрации не только оксидов азота, а и озона и даже сажи. Самым ярким оказался эффект от окислов азота, образующихся при сжигании углеводородного топлива. В случае увеличения концентрации на 20 мкг/м3 риск острого инфаркта в течение дня увеличивался в 2 раза.
К слову, снизить риски поможет обычный йогурт.
В ходе исследования были изучены медицинские карты пациентов, перенесших острый инфаркт миокарда в университетской клинике Йены с 2003 по 2010 годы. В качестве рабочей гипотезы ученые взяли предположительную связь между изменениями в качестве воздуха и возникновением инфаркта, однако полученные результаты стали большой неожиданностью для авторов исследования. Оказалось, что зависимость имела практически прямую пропорциональность.
Ученые брали в расчет увеличение концентрации не только оксидов азота, а и озона и даже сажи. Самым ярким оказался эффект от окислов азота, образующихся при сжигании углеводородного топлива. В случае увеличения концентрации на 20 мкг/м3 риск острого инфаркта в течение дня увеличивался в 2 раза.
К слову, снизить риски поможет обычный йогурт.
Автор: Нина Лукашева