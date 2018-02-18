В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
В украинском городе Черновцы сторонники Михаила Саакашвили, вслед за единомышленниками из Киева, вышли на улицы областного центра в знак протеста против действующей власти. Они установили на площади чучело Петра Порошенко, через некоторое время поджёгши его.
В Сети появились фотокадры с места событий. На снимках видно, что чучело украинского лидера «одето» в костюм коричневого цвета, а вместо головы митингующие приложили нарисованный карандашом портрет Петра Порошенко. В сожжении объёмной куклы принимали участие несколько сотен жителей Черновцов.
В Сети появились фотокадры с места событий. На снимках видно, что чучело украинского лидера «одето» в костюм коричневого цвета, а вместо головы митингующие приложили нарисованный карандашом портрет Петра Порошенко. В сожжении объёмной куклы принимали участие несколько сотен жителей Черновцов.
Автор: Воробьева Алина