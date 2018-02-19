Эксперты: Беременным женщинам следует сделать ставку на вареные и тушеные блюда
Эксперты считают, что для сохранения здоровья и легких родов беременным женщинам следует делать ставку в питании на вареные и тушеные блюда. В них сохраняется максимальное количество полезных веществ, они не перегружены канцерогенами и легко усваиваются.
По словам специалистов, в период развития плода организм женщины тратит все свои силы на зарождающуюся жизнь, именно поэтому будущие мамы не должны соблюдать диеты и ограничивать свое питание. Следует лишь отказаться от некоторых особо вредных продуктов и добавить в рацион витаминные биодобавки для беременных. Женщинам нужно больше кушать вареных и тушеных блюд. При этом не рекомендуется переедать, а чтобы не было отеков - следить за количеством употребляемой воды.
Жареное мясо, сыры с плесенью, блюда с сырыми яйцами, деликатесные виды рыбы, грибы, сырое мясо и сырая рыба, острые приправы, фастфуд, сгущенное молоко и газированные напитки лучше исключить из рациона вообще. Ананасы или апельсины следует кушать осторожно, поскольку они могут вызвать аллергию. Пить травяные чаи нужно только после консультации с врачом. Все продукты, в которые входят химические добавки, лучше также исключить. Естественно - никакого алкоголя. Медики также рекомендуют сократить употребление винограда, овсянки, молока и винограда.
Между тем ранее ученые заявили, что беременность плохо влияет на функции мозга будущих мам.
По словам специалистов, в период развития плода организм женщины тратит все свои силы на зарождающуюся жизнь, именно поэтому будущие мамы не должны соблюдать диеты и ограничивать свое питание. Следует лишь отказаться от некоторых особо вредных продуктов и добавить в рацион витаминные биодобавки для беременных. Женщинам нужно больше кушать вареных и тушеных блюд. При этом не рекомендуется переедать, а чтобы не было отеков - следить за количеством употребляемой воды.
Жареное мясо, сыры с плесенью, блюда с сырыми яйцами, деликатесные виды рыбы, грибы, сырое мясо и сырая рыба, острые приправы, фастфуд, сгущенное молоко и газированные напитки лучше исключить из рациона вообще. Ананасы или апельсины следует кушать осторожно, поскольку они могут вызвать аллергию. Пить травяные чаи нужно только после консультации с врачом. Все продукты, в которые входят химические добавки, лучше также исключить. Естественно - никакого алкоголя. Медики также рекомендуют сократить употребление винограда, овсянки, молока и винограда.
Между тем ранее ученые заявили, что беременность плохо влияет на функции мозга будущих мам.
Автор: Нина Лукашева