В Уфе в ДТП с Toyota и LADA пострадал водитель отечественного авто
Вчера, 18 февраля, во второй половине дня в Уфе произошло ДТП. На дороге не смогли разъехаться Toyota Land Cruiser и LADA Samara. В результате столкновения машин 24-летнему водителю отечественного авто понадобилась медицинская помощь.
Уточняется, ДТП имело место в районе ул. Коммунистическая. Предварительно, аварию допустил 60-летний владелец иномарки. Фото аварии появились в Сети. Делом занимаются сотрудники ГИБДД республиканской столицы.
Ранее сообщалось о ДТП в Уфе, в котором пострадал дошкольник.
Уточняется, ДТП имело место в районе ул. Коммунистическая. Предварительно, аварию допустил 60-летний владелец иномарки. Фото аварии появились в Сети. Делом занимаются сотрудники ГИБДД республиканской столицы.
Ранее сообщалось о ДТП в Уфе, в котором пострадал дошкольник.
Автор: Воробьева Алина