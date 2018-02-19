Португальские ученые смогли замедлить старение организма
Португальские ученые смогли победить старение организма. Они научились активировать гены, которые отвечают за появление новых клеток.
Проведя исследования на мышах, они пришли к выводу, что главной причиной старения является неравномерное распределение хромосом при делении клеток. Есть гены, которые отвечают за этот процесс, и с возрастом они теряют свою активность. Это может вызвать болезнь Хатчинсона-Гилфорда, ее проявлением являются ранние старческие симптомы.
Португальцы взяли для образцов клетки у мужчин европеоидной расы всех возрастов. Ученые нашли корень проблемы в подавленном белке, который через ДНК активизирует гены, регулирующие распределение хромосом. Оказывается, достаточно увеличить его количество и старение организма значительно замедлится. Осталось разработать методы лечения, заявили исследователи.
Проведя исследования на мышах, они пришли к выводу, что главной причиной старения является неравномерное распределение хромосом при делении клеток. Есть гены, которые отвечают за этот процесс, и с возрастом они теряют свою активность. Это может вызвать болезнь Хатчинсона-Гилфорда, ее проявлением являются ранние старческие симптомы.
Португальцы взяли для образцов клетки у мужчин европеоидной расы всех возрастов. Ученые нашли корень проблемы в подавленном белке, который через ДНК активизирует гены, регулирующие распределение хромосом. Оказывается, достаточно увеличить его количество и старение организма значительно замедлится. Осталось разработать методы лечения, заявили исследователи.
Автор: Северов Андрей