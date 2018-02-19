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Португальские ученые смогли замедлить старение организма
Португальские ученые смогли победить старение организма. Они научились активировать гены, которые отвечают за появление новых клеток.

Португальские ученые смогли замедлить старение организма


Проведя исследования на мышах, они пришли к выводу, что главной причиной старения является неравномерное распределение хромосом при делении клеток. Есть гены, которые отвечают за этот процесс, и с возрастом они теряют свою активность. Это может вызвать болезнь Хатчинсона-Гилфорда, ее проявлением являются ранние старческие симптомы.

Португальцы взяли для образцов клетки у мужчин европеоидной расы всех возрастов. Ученые нашли корень проблемы в подавленном белке, который через ДНК активизирует гены, регулирующие распределение хромосом. Оказывается, достаточно увеличить его количество и старение организма значительно замедлится. Осталось разработать методы лечения, заявили исследователи.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 08:41
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