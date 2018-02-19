Mitsubishi отзывает в Китае 180 тысяч кроссоверов ASX
Проблемы с герметичностью лобового стекла стали причиной отзыва японским автопроизводителем Mitsubishi в Китае партии из 180 тысяч кроссоверов ASX. Меры предпримут в отношении машин, собранных на территории Поднебесной с октября 2012 года до января 2017 года.
Дефекты в герметичности лобового стекла были обнаружены в 350 внедорожниках ASX. По этой причине сотрудники агентства «Синьхуа» подали в китайское ведомство, занимающееся контролем над качеством продукции в стране, заявку на отзыв, который начнётся в середине апреля. Как уточняется в заявлении, из-за выявленного в указанной партии машин заводского брака транспортное средство во время дождя пропускает воду в области стеклоочистителей, что чревато попаданием в электронику воды. Все неполадки специалисты компании Mitsubishi устранят бесплатно.
Ранее сообщалось об отзыве автопродукции Lexus и Toyota Росстандартом.
Дефекты в герметичности лобового стекла были обнаружены в 350 внедорожниках ASX. По этой причине сотрудники агентства «Синьхуа» подали в китайское ведомство, занимающееся контролем над качеством продукции в стране, заявку на отзыв, который начнётся в середине апреля. Как уточняется в заявлении, из-за выявленного в указанной партии машин заводского брака транспортное средство во время дождя пропускает воду в области стеклоочистителей, что чревато попаданием в электронику воды. Все неполадки специалисты компании Mitsubishi устранят бесплатно.
Ранее сообщалось об отзыве автопродукции Lexus и Toyota Росстандартом.
Автор: Воробьева Алина