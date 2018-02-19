Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018
exclusive / Культура / Важно

В Сети обнародовано видео баттла Гуфа и Птахи
На просторах Сети появилось видео рэп-баттла, проходившего с участием Птахи и Гуфа. Противостояние между артистами происходило еще в начале февраля этого года.

В Сети обнародовано видео баттла Гуфа и Птахи

Официально рэпер Птаха обратился к Гуфу и вызвал его на словесный поединок еще 19 сентября прошлого года. В том же месяце появились сведения, что Алексей Долматов в случае победы в таком сражении получит порядка 2 млн рублей. В итоге в ходе длившейся почти час перепалки одержать первенство удалось именно Гуфу, поскольку Давид Нуриев уступил оппоненту со счетом 3:0.

Ролик с баттлом между исполнителями появился в Сети накануне, 18 февраля, а просмотреть его можно на YouTube-канале Versus Battle. Примечательно, что ролик продолжительностью 51 минуту практически сразу стал вирусным. Всего за сутки просмотреть видео успели свыше 1,1 млн пользователей.

Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, баттл Гуфа и Птахи прокомментировал рэпер Баста, назвав противостояние между коллегами “семейным гештальтом”.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:21
Читайте также
В Москве стали продавать квартиры за биткоины
В Туле на Масленицу огнеметом сожгли чучело
Билл Гейтс пожаловался на недостаточно высокие
"Молодежка ОНФ" организует "В армию на денек" для
Новое мощное интернет-оружие нашли на серверах GTA
В России как минимум половине аптек придется
«Евросеть» запускает свою систему обмена старых
В Подмосковье задерживаются электрички из-за
Путешественники из Чехии объехали полмира на
Мелания Трамп открыто демонстрирует неприязнь к
В украинских Черновцах подожгли Петра Порошенко
В воскресенье в Казани зафиксировали
Добавление комментария
Последние новости
19.02, 13:51 Компания Ravean презентовала бюджетные перчатки с
19.02, 13:43 Ведьма Мерилин Керро намекнула на беременность в
19.02, 13:40 В Москве стали продавать квартиры за биткоины
19.02, 13:35 Впервые в стране расплатились фальшивой двухтысячной
19.02, 13:33 ВВС США выплатили хакерам 103 тысячи долларов
19.02, 13:25 В Туле на Масленицу огнеметом сожгли чучело
19.02, 13:17 Алексей Панин поделился видео со съемок фильма “Борщ”
19.02, 13:07 Компания Renault начнет производство нового кроссовера в
19.02, 12:52 Подводный флот России проводит учения в Тихом океане
19.02, 12:44 В Астрахани погибли два пенсионера от прорыва трубы с
19.02, 12:40 Ученые заявили, что слабоумие заразно
19.02, 12:30 Билл Гейтс пожаловался на недостаточно высокие налоги
19.02, 12:21 В Сети обнародовано видео баттла Гуфа и Птахи
19.02, 12:20 Ученые: Ночь опасна для молодоженов и любителей алкоголя
19.02, 12:07 Геймер обнаружил утраченную игру по фильму "Крепкий
19.02, 11:57 В Волгоградской области иномарка попала в ДТП с двумя
19.02, 11:53 На тестах замечен новый внедорожник Lada Xray
19.02, 11:45 Психологи рассказали о способах распознать злоумышленника
19.02, 11:37 "Молодежка ОНФ" организует "В армию на денек" для 2000
19.02, 11:28 В Санкт-Петербурге пьяный отец избил семимесячного сына