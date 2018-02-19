В Сети обнародовано видео баттла Гуфа и Птахи
На просторах Сети появилось видео рэп-баттла, проходившего с участием Птахи и Гуфа. Противостояние между артистами происходило еще в начале февраля этого года.
Официально рэпер Птаха обратился к Гуфу и вызвал его на словесный поединок еще 19 сентября прошлого года. В том же месяце появились сведения, что Алексей Долматов в случае победы в таком сражении получит порядка 2 млн рублей. В итоге в ходе длившейся почти час перепалки одержать первенство удалось именно Гуфу, поскольку Давид Нуриев уступил оппоненту со счетом 3:0.
Ролик с баттлом между исполнителями появился в Сети накануне, 18 февраля, а просмотреть его можно на YouTube-канале Versus Battle. Примечательно, что ролик продолжительностью 51 минуту практически сразу стал вирусным. Всего за сутки просмотреть видео успели свыше 1,1 млн пользователей.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, баттл Гуфа и Птахи прокомментировал рэпер Баста, назвав противостояние между коллегами “семейным гештальтом”.
Официально рэпер Птаха обратился к Гуфу и вызвал его на словесный поединок еще 19 сентября прошлого года. В том же месяце появились сведения, что Алексей Долматов в случае победы в таком сражении получит порядка 2 млн рублей. В итоге в ходе длившейся почти час перепалки одержать первенство удалось именно Гуфу, поскольку Давид Нуриев уступил оппоненту со счетом 3:0.
Ролик с баттлом между исполнителями появился в Сети накануне, 18 февраля, а просмотреть его можно на YouTube-канале Versus Battle. Примечательно, что ролик продолжительностью 51 минуту практически сразу стал вирусным. Всего за сутки просмотреть видео успели свыше 1,1 млн пользователей.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, баттл Гуфа и Птахи прокомментировал рэпер Баста, назвав противостояние между коллегами “семейным гештальтом”.
Автор: Марина Вебер