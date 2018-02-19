В Сети обнародован рендер нового поколения FIAT Freemont
На просторах Сети обнародовано рендерное изображение нового поколения кроссовера FIAT Freemont. Кадр не является официальным, а работу над ним вел художник Ascariss.
Кроме того, следует брать в учет, что актуальная генерация FIAT Freemont непосредственно производителем не позиционируется как кроссовер, определяясь в качестве минивэна. Сделать его представителем SUV-сегмента художник решил по той причине, что появлялись сведения об использовании авто от итальянского бренда новой платформы, которая схожа с той, что задействована в случае с Jeep Wrangler. В Сети отсутствуют сведения о технической оснастке нового FIAT Freemont. Ранее же он предлагался с установкой на 2.4 литра, способной генерировать порядка 170 лошадиных сил.
На рынке России продажи итальянского минивэна не осуществляются официально уже свыше двух лет. Причиной отказа дилеров от закупки модели послужил наблюдаемый низкий спрос. Стоимость базовой комплектации авто от производителя из Италии составляла 1,5 млн рублей, что является достаточно внушительной суммой.
Кроме того, следует брать в учет, что актуальная генерация FIAT Freemont непосредственно производителем не позиционируется как кроссовер, определяясь в качестве минивэна. Сделать его представителем SUV-сегмента художник решил по той причине, что появлялись сведения об использовании авто от итальянского бренда новой платформы, которая схожа с той, что задействована в случае с Jeep Wrangler. В Сети отсутствуют сведения о технической оснастке нового FIAT Freemont. Ранее же он предлагался с установкой на 2.4 литра, способной генерировать порядка 170 лошадиных сил.
На рынке России продажи итальянского минивэна не осуществляются официально уже свыше двух лет. Причиной отказа дилеров от закупки модели послужил наблюдаемый низкий спрос. Стоимость базовой комплектации авто от производителя из Италии составляла 1,5 млн рублей, что является достаточно внушительной суммой.
Автор: Марина Вебер