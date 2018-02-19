Фотошпионы запечатлели новый Peugeot 508 до официальной премьеры
Фотошпионы запечатлели новинку французского автопроизводителя – седан Peugeot 508. Официальная премьера запланирована на ближайшие дни в Женеве.
Peugeot 508 получила несвойственный для французского бренда дизайн, судя по заснятой фотошпионами корме седана. Задние фонари из трёх секций и более низкий багажник напомнили специалистам презентованный ранее концепт Peugeot Instinct. Предполагается, новинка будет основана на модульной платформе EMP2, а также получит 1,6-литровый бензомотор и 2-литровый дизель.
Ранее сообщалось о намерении Peugeot за ближайшие 6 лет сделать все свои машины электрическими.
Peugeot 508 получила несвойственный для французского бренда дизайн, судя по заснятой фотошпионами корме седана. Задние фонари из трёх секций и более низкий багажник напомнили специалистам презентованный ранее концепт Peugeot Instinct. Предполагается, новинка будет основана на модульной платформе EMP2, а также получит 1,6-литровый бензомотор и 2-литровый дизель.
Ранее сообщалось о намерении Peugeot за ближайшие 6 лет сделать все свои машины электрическими.
Автор: Воробьева Алина