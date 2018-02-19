Из-за Apple у компании Samsung осталось слишком много OLED-экранов
По вине Apple у южнокорейской компании Samsung осталось слишком много OLED-экранов. Именно указанный бренд занимался поставками материалов для производства iPhone X.
После выхода нового смартфона Apple столкнулась с дефицитом органических матриц, из-за чего производство “яблочного” гаджета шло очень медленными темпами. Тогда производитель обратился к Samsung, выступавшей в качестве поставщика необходимых для конкурента OLED-экранов. Однако сейчас продажи iPhone X вышли на нормальный уровень, в связи с чем Apple решила сократить выпуск флагманов. Вследствие этого подразделение Samsung Display оказалось вынуждено заняться поисками нового заказчика.
Эксперты утверждают, что Apple, по факту, не удовлетворил спрос на продукт Samsung, к тому же, OLED-матрицы обходились компании примерно в 100 долларов за единицу. Теперь же производственные предприятия южнокорейского подразделения работают только на 50% от предусмотренной изначально мощности, а американский бренд при этом рассматривает сотрудничество с LG.
После выхода нового смартфона Apple столкнулась с дефицитом органических матриц, из-за чего производство “яблочного” гаджета шло очень медленными темпами. Тогда производитель обратился к Samsung, выступавшей в качестве поставщика необходимых для конкурента OLED-экранов. Однако сейчас продажи iPhone X вышли на нормальный уровень, в связи с чем Apple решила сократить выпуск флагманов. Вследствие этого подразделение Samsung Display оказалось вынуждено заняться поисками нового заказчика.
Эксперты утверждают, что Apple, по факту, не удовлетворил спрос на продукт Samsung, к тому же, OLED-матрицы обходились компании примерно в 100 долларов за единицу. Теперь же производственные предприятия южнокорейского подразделения работают только на 50% от предусмотренной изначально мощности, а американский бренд при этом рассматривает сотрудничество с LG.
Автор: Марина Вебер