В США контролирующие органы нашли в собачьем корме вещество для эвтаназии
В США контролирующие органы нашли в собачьем корме Gravy Train вещество, которое используют для эвтаназии животных. Пентобарбитал был в 10 наименований корма американского производителя.
Американское управление, которое контролирует качество продуктов и медикаментов, подтвердило наличие барбитурата в продукции компании J.M. Smucker. Они отметили, что количество препарата не является угрожающим для жизни собак, но запретили его продажу из-за несоответствия санитарным нормам. Производитель корма сообщил, что в инциденте виноват один из поставщиков ингредиентов.
Причиной расследования послужила передача на одном из американских каналов. Там женщина, проживающая в штате Вашингтон, пожаловалась на смерть ее собак после употребления корма ранее упомянутого производителя. Она отправила его на исследование, где также обнаружили опасное вещество.
Американское управление, которое контролирует качество продуктов и медикаментов, подтвердило наличие барбитурата в продукции компании J.M. Smucker. Они отметили, что количество препарата не является угрожающим для жизни собак, но запретили его продажу из-за несоответствия санитарным нормам. Производитель корма сообщил, что в инциденте виноват один из поставщиков ингредиентов.
Причиной расследования послужила передача на одном из американских каналов. Там женщина, проживающая в штате Вашингтон, пожаловалась на смерть ее собак после употребления корма ранее упомянутого производителя. Она отправила его на исследование, где также обнаружили опасное вещество.
Автор: Северов Андрей