В Тюмени спасатели освободили заковавших себя в наручники влюбленных
В Тюмени местным спасателям пришлось освобождать от наручников заковавшую себя влюбленную пару. Во время любовных игр молодым людям не удалось самостоятельно избавиться от металлических браслетов.
Согласно предоставленным сведениям, указанный инцидент отмечен накануне, 18 февраля, в одном из дачных обществ, размещенных по Велижанскому тракту. Надеть наручники влюбленные решили во время свидания, поскольку это им показалось интересным опытом. Однако в процессе руки начали болеть, опухать, также появились достаточно глубокие кровавые борозды. Желая снять браслеты, пара неожиданно для себя обнаружила, что ключ потерялся. Попытки снять наручники самостоятельно, в том числе при помощи болгарки, ни к чему не привели, в связи с чем было решено оперативно вызвать на место спасателей.
Вместе с ними к дачному дому прибыли также сотрудники скорой и, кроме того, органов правопорядка Тюмени. Посредством слесарного инструмента и некоторых подручных средств ограничивающие движение наручники удалось снять, после чего поврежденные места обработали сотрудники медучреждения.
Согласно предоставленным сведениям, указанный инцидент отмечен накануне, 18 февраля, в одном из дачных обществ, размещенных по Велижанскому тракту. Надеть наручники влюбленные решили во время свидания, поскольку это им показалось интересным опытом. Однако в процессе руки начали болеть, опухать, также появились достаточно глубокие кровавые борозды. Желая снять браслеты, пара неожиданно для себя обнаружила, что ключ потерялся. Попытки снять наручники самостоятельно, в том числе при помощи болгарки, ни к чему не привели, в связи с чем было решено оперативно вызвать на место спасателей.
Вместе с ними к дачному дому прибыли также сотрудники скорой и, кроме того, органов правопорядка Тюмени. Посредством слесарного инструмента и некоторых подручных средств ограничивающие движение наручники удалось снять, после чего поврежденные места обработали сотрудники медучреждения.
Автор: Марина Вебер