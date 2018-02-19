В Подмосковье задерживаются электрички из-за поломки на Ленинградском направлении
Сотрудники АО «МТППК» проинформировали пассажиров о задержке в Подмосковье некоторых ж/д составов из-за поломки одной из электричек на Ленинградском направлении. Уточняется, непредвиденные обстоятельства возникли в районе Подсолнечной станции.
К настоящему моменту поломанный локомотив убрали с путей, сейчас специалистами ведётся работа по восстановлению сбившегося расписания. Задержка других электричек, по словам ожидающих на станции «Сходня» пассажиров, превышает уже полчаса. Все временные изменения в расписании отображены в мобильном приложении МТППК.
К настоящему моменту поломанный локомотив убрали с путей, сейчас специалистами ведётся работа по восстановлению сбившегося расписания. Задержка других электричек, по словам ожидающих на станции «Сходня» пассажиров, превышает уже полчаса. Все временные изменения в расписании отображены в мобильном приложении МТППК.
Автор: Воробьева Алина