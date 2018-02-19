Мадонна снова эпатировала поклонников голыми фото
Известная американская певица Мадонна в очередной раз удивила своих поклонников эпатажной выходкой, выложив в своем микро-блоге в Instagram снимок в неглиже. Знаменитость в свои 59 лет уже достигла огромных музыкальных высот, получила бесчисленное количество наград и титул королевы поп-течения, но певица все еще считает, что может эпатировать публику.
На фотографии звезда запечатлена только в шляпе. Буквально за несколько часов снимок получил больше 85 тысяч отметок «Нравится». Фолловеры довольно неоднозначно отреагировали на пост, так как многие считают подобные фотографии не пристало делать женщине в таком возрасте. Были и те, кто похвалил Мадонну за прекрасно сохранившееся тело и красоту.
Примечательно, что уже в августе этого года знаменитость отпразднует свои 60 лет. Певица с недавних пор стала публиковать фото, на которых она без одежды. К примеру, в январе Мадонна делилась фото с сумочкой в руках едва прикрывающей ее обнаженное декольте.
На фотографии звезда запечатлена только в шляпе. Буквально за несколько часов снимок получил больше 85 тысяч отметок «Нравится». Фолловеры довольно неоднозначно отреагировали на пост, так как многие считают подобные фотографии не пристало делать женщине в таком возрасте. Были и те, кто похвалил Мадонну за прекрасно сохранившееся тело и красоту.
Примечательно, что уже в августе этого года знаменитость отпразднует свои 60 лет. Певица с недавних пор стала публиковать фото, на которых она без одежды. К примеру, в январе Мадонна делилась фото с сумочкой в руках едва прикрывающей ее обнаженное декольте.
Автор: Богданова Ярослава