«Евросеть» запускает свою систему обмена старых смартфонов на новые
«Евросеть» запускает собственную систему обмена старых смартфонов на новые. Сюда же относятся и сломанные устройства.
За дополнительную оплату в 20% от цены ритейлер при его покупке позволит клиенту сдать его в течение шести месяцев за 70% от стоимости, которые в дальнейшем можно будет потратить на приобретение нового аппарата. Со слов аналитиков, российские потребители меняют аппараты не чаще раза в два года.
Сервис действует в отношении смартфонов любых брендов, приобретенных в магазинах ритейлера, расположенных в Москве и области. Контролировать их замену будет компания «Нева Сервис».
«Сервис «Евросети» не станет конкурентом услуге trade-in, поскольку рассчитан на другую товарную продукцию и несколько иную аудиторию», - утверждает руководитель «МегаФон Ритейла» Шибанов Кирилл. - Trade-in позволяет произвести обмен устройства на новое без привязки к конкретному периоду, более того, оно не обязательно должно приобретаться в магазине нашей сети».
За дополнительную оплату в 20% от цены ритейлер при его покупке позволит клиенту сдать его в течение шести месяцев за 70% от стоимости, которые в дальнейшем можно будет потратить на приобретение нового аппарата. Со слов аналитиков, российские потребители меняют аппараты не чаще раза в два года.
Сервис действует в отношении смартфонов любых брендов, приобретенных в магазинах ритейлера, расположенных в Москве и области. Контролировать их замену будет компания «Нева Сервис».
«Сервис «Евросети» не станет конкурентом услуге trade-in, поскольку рассчитан на другую товарную продукцию и несколько иную аудиторию», - утверждает руководитель «МегаФон Ритейла» Шибанов Кирилл. - Trade-in позволяет произвести обмен устройства на новое без привязки к конкретному периоду, более того, оно не обязательно должно приобретаться в магазине нашей сети».
Автор: Сёмина Виктория