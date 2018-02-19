Управление Роспотребнадзора Москвы проводит эпидемиологическое расследование вспышки острой кишечной инфекции в детском саду
Управление Роспотребнадзора столицы занялось расследованием причин вспышки острой кишечной инфекции в детском саду "Дельфиненок".
Для установления очага инфекции специалистами был произведен отбор проб продуктов питания и питьевой воды. Также для анализа были взяты смывы с оборудования и рабочих поверхностей пищеблока и предметов в групповых помещениях.
С чем именно столкнулись врачи позволят выяснить бактериологическое исследование и ПЦР нативного материала больных сотрудников ДОУ.
Согласно имеющейся информации, по данным на 17.02.2018 года, ОКИ была диагностирована у 20 детей, 6 из которых были доставлены в инфекционные больницы города.
Для установления очага инфекции специалистами был произведен отбор проб продуктов питания и питьевой воды. Также для анализа были взяты смывы с оборудования и рабочих поверхностей пищеблока и предметов в групповых помещениях.
С чем именно столкнулись врачи позволят выяснить бактериологическое исследование и ПЦР нативного материала больных сотрудников ДОУ.
Согласно имеющейся информации, по данным на 17.02.2018 года, ОКИ была диагностирована у 20 детей, 6 из которых были доставлены в инфекционные больницы города.
Автор: Роман