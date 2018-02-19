Видео с “20 лучшими НЛО” вызвало резонанс среди пользователей Сети
Видео, где якобы представлены “20 лучших НЛО”, являющихся доказательством существования инопланетной жизни, вызвало резонанс в Сети. При этом реакция пользователей YouTube оказалась неоднозначной.
Ролик появился в Интернете еще года назад, оказавшись достаточно обсуждаемым, а просмотреть его успели свыше 1,8 млн пользователей Сети. Среди материалов, представленных на видео, можно рассмотреть якобы момент высадки пришельцев, созданные инопланетянами “взрывы”, а также непосредственно НЛО самых причудливых форм. Впрочем, преобладающее большинство граждан убеждены, что ролик просто фейк, смонтированный с некачественных материалов. Некоторые даже нашли признаки крайне неумелого монтажа, назвав автора “любителем”.
Одновременно с этим, некоторые пользователи все же стали на защиту видеозаписи, считая, что некоторые из представленных там кадров являются подлинными. Такие граждане верят, что пришельцы действительно существуют и дают о себе знать.
Ранее сообщалось о попытках ученых расшифровать поступающие из космоса загадочные сигналы.
Ролик появился в Интернете еще года назад, оказавшись достаточно обсуждаемым, а просмотреть его успели свыше 1,8 млн пользователей Сети. Среди материалов, представленных на видео, можно рассмотреть якобы момент высадки пришельцев, созданные инопланетянами “взрывы”, а также непосредственно НЛО самых причудливых форм. Впрочем, преобладающее большинство граждан убеждены, что ролик просто фейк, смонтированный с некачественных материалов. Некоторые даже нашли признаки крайне неумелого монтажа, назвав автора “любителем”.
Одновременно с этим, некоторые пользователи все же стали на защиту видеозаписи, считая, что некоторые из представленных там кадров являются подлинными. Такие граждане верят, что пришельцы действительно существуют и дают о себе знать.
Ранее сообщалось о попытках ученых расшифровать поступающие из космоса загадочные сигналы.
Автор: Марина Вебер