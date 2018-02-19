В России как минимум половине аптек придется закрыться из-за нового закона
Как минимум половине аптек в России придется закрыться, если примут новый закон о продаже лекарств без рецепта. ФАС и Минпромторг считают, что снижению цен способствует разрешение продажи медикаментов в продуктовых магазинах.
Представители аптечных сетей прокомментировали ситуацию. Они полагают, что могут закрыться аптеки, которые находятся недалеко от магазинов. Также ликвидации подвергнутся аптечные точки в малых городах, где у населения небольшие доходы. Один из собеседников подтвердил, что потеряет 250 объектов из 743. Могут полностью исчезнуть небольшие региональные фирмы.
В прошлом году соответствующий проект закона подготовило Министерство промышленности и торговли. При обсуждении в экспертной среде, подавляющее большинство высказались отрицательно. Закон поддержала антимонопольная служба, а Минздрав не уверен, что магазины смогут правильно хранить и продавать такую продукцию.
Представители аптечных сетей прокомментировали ситуацию. Они полагают, что могут закрыться аптеки, которые находятся недалеко от магазинов. Также ликвидации подвергнутся аптечные точки в малых городах, где у населения небольшие доходы. Один из собеседников подтвердил, что потеряет 250 объектов из 743. Могут полностью исчезнуть небольшие региональные фирмы.
В прошлом году соответствующий проект закона подготовило Министерство промышленности и торговли. При обсуждении в экспертной среде, подавляющее большинство высказались отрицательно. Закон поддержала антимонопольная служба, а Минздрав не уверен, что магазины смогут правильно хранить и продавать такую продукцию.
Автор: Северов Андрей