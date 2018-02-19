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exclusive / Шоу-бизнес

СМИ: Предполагаемая соперница супруги Аршавина написала на неё заявление в прокуратуру
Потенциальная соперница супруги Андрея Аршавина написала на Алису Аршавину заявление в казахстанскую Генпрокуратуру, сообщают СМИ. Жена футболиста, простившая мужу измену и решившая сохранить семью, впервые согласилась откровенно рассказать о сложившейся ситуации.

СМИ: Предполагаемая соперница супруги Аршавина написала на неё заявление в прокуратуру

По словам Алисы Аршавиной, уголовное дело в отношении неё заведено по трём статьям. Скандал начался после того, как супруга футболиста просмотрела размещённое в интернете видео, снятое в ночном клубе: главными фигурантами были её муж и модель из Казахстана, которые обнимались и флиртовали. Законная жена не смогла сдержать эмоций, вышла на связь с предполагаемой соперницей и в переписке написала несколько угроз, включая «обещание» отрезать пальцы и подбросить наркотики. Кроме того, супруга спортсмена представилась сотрудницей ФСБ, что является отягчающим обстоятельством.

Модель написала на Алису Аршавину заявление в прокуратуру, предав историю огласке. «Дело серьёзное, хоть до суда ещё и далеко. На данный момент проходят проверки. Ни я, ни Андрей не желаем общаться с данной особой. Ей хотелось пиара, она своё получила», – рассказала в интервью StarHit жена футболиста.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 10:45
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