Ученые нашли связь между месяцем зачатия и здоровьем будущего ребенка
Ученые полагают, что месяц зачатия может отражаться непосредственно на здоровье будущего ребенка. Также эксперты после организованных исследований выяснили, в какой период года лучше всего пытаться забеременеть.
Масштабное исследование продолжалось порядка 20 лет, когда ученые вели наблюдение за 500 млн беременных женщин. Эксперты пытались выяснить, каким образом месяц зачатия отражается на малыше в будущем. В итоге был сделан вывод, что наиболее благоприятным зачатие окажется в декабре, поскольку в будущем, уже будучи взрослым, такие дети имели более крепкое здоровье. Это также служит объяснением тому, почему всплеск рождаемости чаще всего фиксируется в сентябре.
Кроме того, назвали ученые и максимально неблагоприятный для зачатия малыша месяц, коим оказался июнь. Смысл скрывается в том, что зачавшие в зимнее время ребенка мамы на последних месяцах беременности получали более значительную порцию витамина D вследствие активного солнечного облучения. Вышеуказанный элемент имеет достаточно значительную роль для ребенка, утверждают исследователи.
Масштабное исследование продолжалось порядка 20 лет, когда ученые вели наблюдение за 500 млн беременных женщин. Эксперты пытались выяснить, каким образом месяц зачатия отражается на малыше в будущем. В итоге был сделан вывод, что наиболее благоприятным зачатие окажется в декабре, поскольку в будущем, уже будучи взрослым, такие дети имели более крепкое здоровье. Это также служит объяснением тому, почему всплеск рождаемости чаще всего фиксируется в сентябре.
Кроме того, назвали ученые и максимально неблагоприятный для зачатия малыша месяц, коим оказался июнь. Смысл скрывается в том, что зачавшие в зимнее время ребенка мамы на последних месяцах беременности получали более значительную порцию витамина D вследствие активного солнечного облучения. Вышеуказанный элемент имеет достаточно значительную роль для ребенка, утверждают исследователи.
Автор: Марина Вебер